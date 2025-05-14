Fitch: ABD-Çin Anlaşması Ticaret Savaşını Bitirmiyor

TİCARET SAVAŞINDA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ile Çin’in karşılıklı olarak uyguladığı tarifeleri geçici süreliğine düşürmesinin küresel ekonomi üzerinde önemli bir rahatlama yarattığını belirtiyor. Ancak Fitch, bu durumun ticaret savaşının sona erdiği anlamına gelmediğini vurguluyor. ABD ve Çin, gümrük vergilerini üç ay boyunca düşürmeye yönelik bir anlaşmaya vardı. Fitch, bu adımın iki ülkenin ekonomik çöküşü önlemek için istekli olduğunu gösterdiğini ifade ediyor. Geçen ay yapılan değerlendirme çerçevesinde, yüksek gümrük vergilerinin ABD-Çin ticaretine olumsuz etki edeceği öngörüsüyle 2025 küresel büyüme tahmininin düşürüldüğü hatırlatılıyor.

TEDARİK ZİNCİRLERİNDE KESİNTİ RİSKİ

Anlaşmanın sonucunda, ABD’nin ortalama tarife oranının %23’ten %13’e düşmesine rağmen, bu oranın hâlâ geçen yılki %2,3 düzeyinin oldukça üzerinde olduğu belirtiliyor. Fitch, ABD-Çin anlaşmasının ticaret savaşının sona erdiği anlamına gelmediğine dikkat çekerken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in Çin’e olan ekonomik bağımlılığı azaltma hedefini vurguluyor. Şu anda ABD’nin Çin’e uyguladığı gümrük tarifesi oranı %31,8 seviyesinde ve Trump yönetimi, ithal ikamesi politikaları sayesinde ABD imalatını artırmayı ve ticaret açığını düşürmeyi amaçlıyor. Fitch, bu durumun ticaret akışları ve tedarik zincirlerinde daha fazla kesintiye yol açabileceğine işaret ediyor.

KÜRESEL EKONOMİK BÜYÜME TAHMİNLERİ GÜNCELLENEBİLİR

Fitch, yüksek tarife beklentilerinden dolayı ithalatta yaşanan artışın, ABD ekonomisinin ilk çeyrekte daralmasına neden olduğunu bildiriyor. Ticaret verilerinin gelecek çeyreklerde dalgalı bir seyir izlemesi beklenirken, ABD-Çin görüşmelerindeki belirsizliğin küresel yatırımlar üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceği ifade ediliyor. Haziran ayında yayımlanacak Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, bu gelişmelerin dikkate alınacağı ve ticari gerilimlerin azalması durumunda küresel büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize edilebileceği belirtiliyor.