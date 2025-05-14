Fitch: ABD-Çin Anlaşması Ticaret Savaşını Bitirmiyor

TİCARET SAVAŞINDA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ile Çin’in yaptıkları karşılıklı tarife indirimlerinin küresel ekonomiye önemli bir rahatlama getirdiğini ancak bunun ticaret savaşının sona erdiği anlamına gelmediğini vurguluyor. ABD ve Çin, üç aylık süreyle gümrük vergilerini azaltma konusunda bir uzlaşıya vardı ve Fitch bu hamlenin iki ülkenin ekonomik çöküşü önlemek için istekli olduklarını gösterdiğini belirtiyor. Geçen ay Fitch’in yaptığı değerlendirmede, yüksek gümrük vergilerinin ABD-Çin ticaretine zarar vereceği öngörüsüyle 2025 yılı küresel büyüme tahmininin düşürüldüğüne dikkat çekiliyor.

TEDARİK ZİNCİRLERİNDE KESİNTİ RİSKİ

Anlaşma ile birlikte ABD’nin ortalama tarife oranı %23’ten %13’e gerilese de, bu oran hâlâ geçen yılki %2,3 seviyesinin oldukça üzerinde. Fitch, ABD-Çin arasındaki anlaşmanın ticaret savaşının sona erdiğini göstermediğine işaret ederken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in Çin’e olan ekonomik bağımlılığı azaltmaya yönelik açıklamalarına da dikkat çekiyor. Hali hazırda, ABD’nin Çin’e uyguladığı gümrük tarifesi oranı %31,8 seviyesinde ve Trump yönetimi, ithal ikamesi politikalarını devam ettirerek ABD imalatını artırmayı ve ticaret açığını azaltmayı amaçlıyor. Fitch, bu durumun ticaret akışlarında ve tedarik zincirlerinde daha fazla kesinti yaratabileceğini ifade ediyor.

KÜRESEL EKONOMİK BÜYÜME TAHMİNLERİ GÜNCELLENEBİLİR

Fitch, yüksek tarife beklentileri sonucunda ithalatta yaşanan artışın ABD ekonomisinin ilk çeyrekte gerilemesine yol açtığını aktarıyor. Ticaret verilerinin önümüzdeki çeyreklerde dalgalı bir seyir izlemesi bekleniyor. Ayrıca, ABD-Çin görüşmelerindeki belirsizliğin küresel yatırımlar üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceği vurgulanıyor. Haziran ayında yayımlanacak Küresel Ekonomik Görünüm raporunda bu gelişmelerin göz önünde bulundurulacağı ve ticari gerilimlerin azalması durumunda küresel büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize edilebileceği ifade ediliyor.