Fitch, Belçika’nın Kredi Notunu Düşürdü

FINANSAL DURUMDAKİ ZAYIFLAMA

Fitch’in yaptığı açıklamaya göre, ülkenin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notu “AA-“den “A+”ya düşürüldü. Açıklamada, Belçika’nın mali durumunun son yıllarda yapısal olarak zayıfladığına işaret edildi ve genel hükümet borcu ile gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) arasındaki oranın ılımlı bir artış gösterme trendinin devam edeceği tahmin edildi.

GELECEK YIL İÇİN ÖNGÖRÜLER

Fitch, “Mevcut mali dengesizlikler yalnızca kısmen ele alınırken, artan savunma harcamaları mali baskılara katkıda bulunuyor. Genel hükümet açığının 2024’teki yüzde 4,5’ten 2025’te yüzde 5,5’e önemli ölçüde kötüleşmesini öngörüyoruz ve mali açıkların orta vadede GSYH’nin yüzde 5’ine yakın kalacağını, sırasıyla yüzde 2,6 ve yüzde 1 olan tarihi ‘A’ ve ‘AA’ emsal medyan açıklarının çok üzerinde olacağını varsayıyoruz.” değerlendirmesiyle bulunuyor. Fitch ayrıca, kredi notunun görünümünü not indiriminin ardından “negatif”ten “durağan” olarak revize etti.