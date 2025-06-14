Fitch, Belçika’nın Kredi Notunu Düşürdü

FITCH’TEN YENİ KREDİ NOTU ÖNGÖRÜSÜ

Fitch’in yaptığı açıklamaya göre, ülkenin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notu “AA-“den “A+”ya çekildi. Açıklamada, Belçika’nın mali pozisyonunun son yıllarda yapısal olarak zayıfladığı ifade ediliyor. Ayrıca, genel hükümet borcu ile GSYH oranında ılımlı bir yükseliş eğiliminin devam etmesi bekleniyor.

MEVCUT MALİ DENGE SORUNLARI

Fitch, “Mevcut mali dengesizlikler yalnızca kısmen ele alınırken, artan savunma harcamaları mali baskılara katkıda bulunuyor” diyerek uyarıda bulundu. Genel hükümet açığının 2024’teki yüzde 4,5 seviyesinden 2025’te yüzde 5,5’e önemli ölçüde kötüleşeceği öngörülüyor. Mali açıkların orta vadede GSYH’nin yüzde 5’ine yakın kalacağı ve tarihi ‘A’ ile ‘AA’ emsal medyan açıklarının sırasıyla yüzde 2,6 ve yüzde 1’in oldukça üzerinde olacağı varsayılıyor.

KREDİ NOTU GÖRÜNÜMÜ DEĞİŞİYOR

Fitch, kredi notunun görünümünü de not indiriminin ardından “negatif”ten “durağan”a revize etti. Bu gelişmeler, Belçika’nın mali yapısındaki zayıflıkları ve artan harcamaları gözler önüne seriyor.