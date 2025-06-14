Fitch, Belçika’nın Kredi Notunu Düşürdü

FITCH’TEN YENİ KREDİ NOTU AÇIKLAMASI

Fitch tarafından yapılan yeni değerlendirmeye göre, ülkenin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notu “AA-” seviyesinden “A+” seviyesine düşürüldü. Açıklamada, Belçika’nın mali durumunun son yıllarda yapısal olarak zayıfladığına dikkat çekildi. Ayrıca, genel hükümet borcu ile GSYH oranının ılımlı bir artış trendinin devam edeceği öngörüldü.

MALİ DENGESİZLİKLER VE HARCAMALAR

Fitch, “Mevcut mali dengesizlikler yalnızca kısmen ele alınırken, artan savunma harcamaları mali baskılara katkıda bulunuyor.” ifadesini kullandı. Ayrıca, genel hükümet açığının 2024’te yüzde 4,5 seviyesinden 2025’te yüzde 5,5 seviyesine önemli ölçüde kötüleşmesini bekliyor. Mali açıkların orta vadede GSYH’nin yaklaşık yüzde 5 seviyelerinde kalacağını da belirtirken, sırasıyla yüzde 2,6 ve yüzde 1 olan tarihi “A” ve “AA” emsal medyan açıklarının çok üzerinde olacağını vurguladı.

KREDİ NOTU GÖRÜNÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK

Fitch, kredi notunun görünümünü, not indiriminden sonra “negatif”ten “durağan” seviyesine revize etti.