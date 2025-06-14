Fitch, Belçika’nın Kredi Notunu Düşürdü

FİCH’TEN YENİ KREDİ NOTU AÇIKLAMASI

Fitch tarafından yapılan duyuruya göre, ülkenin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notu “AA-” seviyesinden “A+” düzeyine indirildi. Açıklamada, Belçika’nın mali yapısının son yıllarda yapısal bir zayıflama süreci içerisinde olduğu vurgulandı. Genel hükümet borcunun GSYH’ya oranında ılımlı bir artış eğiliminin devam etmesi bekleniyor.

MALİ DENGESEL VE AÇIK GÖRÜNMESİ

Fitch, “Mevcut mali dengesizlikler yalnızca kısmen ele alındı, artan savunma harcamaları da mali baskılara katkı sağlıyor. Genel hükümet açığının 2024 yılında yüzde 4,5’ten 2025 yılında yüzde 5,5’e önemli ölçüde kötüleşmesini öngörüyoruz. Ayrıca, mali açıkların orta vadede GSYH’nın yüzde 5’ine yakın kalabileceğini ve tarihsel ‘A’ ve ‘AA’ emsal medyan açıkarı olan sırasıyla yüzde 2,6 ve yüzde 1’in çok üzerinde olacağını varsayıyoruz.” şeklinde değerlendirmede bulundu. Fitch, kredi notunun görünümünü not indiriminin ardından “negatif”ten “durağan” olarak revize etti.