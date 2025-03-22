Fitch, SASA Kredi Notunu Düşürdü

FİCH RATINGS’DEN SASA’YA NOT DÜŞÜŞÜ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Sasa Polyester Sanayi AŞ’nin (SASA) kredi notunu düşürdüğünü açıkladı. Şirketin finansal esnekliğin sınırlı olduğu ifade edilirken, kısa vadeli borç yükünün yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

SASA’NIN KREDİ NOTU DÜŞÜRÜLDÜ

Fitch Ratings’in açıklamasına göre, SASA’nın Uzun Vadeli Tahvil Temerrüt Notu (IDR) “B”den “B-” seviyesine indirildi. Not düşüşünün gerekçesi olarak, şirketin zayıf piyasa koşullarında sürdürdüğü yüksek sermaye yatırımları ve artan borçluluğu gösterildi. Açıklamada, “Bu indirim, SASA’nın kısa vadeli borç seviyesinin yüksek kalmasını ve önceki 5x negatif duyarlılığımızın üzerinde bir kaldıraç oranına sahip olmasını yansıtmaktadır.” denildi.

KREDİ NOTU GÖRÜNÜMÜ DURAĞAN

Fitch, SASA’nın kredi notu görünümünü ise “durağan” olarak belirledi. Bu durum, şirketin mevcut finansal durumu ve piyasa koşulları ile uyumlu bir yaklaşımı ifade ediyor.