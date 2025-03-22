Fitch, Sasa’nın Kredi Notunu Düşürdü

FITCH RATINGS’İN KREDİ NOTU DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Sasa Polyester Sanayi AŞ’nin (SASA) kredi notunu düşürmüş durumda. Şirketin finansal esnekliğinin kısıtlı olduğu ifade edilirken, kısa vadeli borç yükünün yüksek düzeyde kalmaya devam ettiği vurgulanıyor. Fitch Ratings’in yaptığı açıklamada, SASA’nın Uzun Vadeli Tahvil Temerrüt Notu (IDR) “B” seviyesinden “B-” seviyesine çekildiği aktarılmıştır.

BORÇLULUĞUN YÜKSEK SEVİYELERDE KALMASI

Fitch Ratings, not düşüşüne neden olarak şirketin zayıf piyasa koşullarında sürdürdüğü yüksek sermaye yatırımlarını ve artan borçluluğunu göstermektedir. Açıklamada, “Bu indirim, SASA’nın kısa vadeli borç seviyesinin yüksek kalmasını ve önceki 5x negatif duyarlılığımızın üzerinde bir kaldıraç oranına sahip olmasını yansıtmaktadır.” ifadeleri yer alıyor. Fitch, ayrıca SASA’nın kredi notu görünümünü “durağan” olarak belirledi.