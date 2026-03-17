Fitch’ten Türkiye Ekonomisine Yeni Değerlendirme

FITCH ANALİZİ ENFLASYON KONTROLÜNDE KARARLILIĞI GÖSTERİYOR

Fitch Ratings’in değerlendirmelerine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 1 Mart itibarıyla almış olduğu tedbirler, enflasyonu kontrol etme kararlılığını ortaya koyuyor. Analizde, 2026 yılının sonunda Türkiye’de enflasyonun düşmesi için para politikasının sıkı kalmaya devam edeceği öngörülüyor ve yıl sonu itibarıyla reel politika faizin yüzde 4,5 olacağı belirtiliyor. Bu durumun, enflasyonun 2026 sonunda yüzde 25 seviyesine gerilemesini desteklediği ifade ediliyor.

PARA POLİTİKASINDA YENİ DÜZENLEMELER

Değerlendirmede, Türkiye’nin akaryakıt fiyat mekanizmasını fiyatları kontrol altına almak amacıyla yeniden devreye aldığı vurgulandı. Geçtiğimiz yıl bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranında 2 puan düşüş göstermesiyle birlikte, bu maliyetlerin karşılanabilmesi adına yeterli bir mali alanın mevcut olduğu aktarıldı. Orta Doğu’daki gerilimin, Fitch’in temel senaryolarından biri olarak kısa sürmesi halinde, Türkiye’nin kredi notu ve bankacılık sektörü üzerindeki etkilerinin sınırlı ve yönetilebilir olabileceği ifade edildi.

PETROL FİYATLARI VE ENFLASYON BASKISI

Uzun süreli yüksek petrol fiyatlarının Türkiye’de enflasyon baskısı yaratabileceği ve cari açığın büyümesine yol açabileceği konusunda uyarılar yapıldı. Analizde, Türk bankalarının likidite ve sermaye tamponlarının, sektörün karşılayacağı risklere karşı genel olarak yeterli olduğu değerlendirildi. Bu durum, bankacılık sektörünün faaliyet koşullarını sağlıklı bir biçimde sürdürebilmesine olanak tanıyor.

