Fitch: Ticaret Savaşı Devam Ediyor

KÜRESEL EKONOMİDE RAHATLAMA FAKAT BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ile Çin’in karşılıklı tarifeleri geçici olarak düşürmesinin küresel ekonomide önemli bir rahatlama sağladığını ancak bunun ticaret savaşının sona erdiği anlamına gelmediğini ifade ediyor. ABD ve Çin, uyguladıkları gümrük vergilerini üç aylık bir süre için düşürme konusunda anlaşmaya vardı. Fitch, bu hareketin iki ülkenin ekonomik çöküşü önlemek için gösterdiği isteği yansıttığını belirtiyor. Fitch’in daha önceki değerlendirmesinde, yüksek gümrük vergilerinin ABD-Çin ticaretine olumsuz etkilerini öngörerek 2025 küresel büyüme tahminini düşürdüğü hatırlatılıyor.

TİCARET SAVAŞI DEVAM EDİYOR

Anlaşmanın ardından ABD’nin ortalama tarife oranı %23’ten %13’e düşse de, bu oranın geçen yılki %2,3 seviyesinin oldukça üzerinde olduğu aktarılıyor. Fitch, ABD-Çin anlaşmasının ticaret savaşının sonlandığını göstermediğinin altını çizerken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in Çin’e olan ekonomik bağımlılığı azaltma yönündeki açıklamalarına da dikkat çekiyor. ABD’nin Çin’e uyguladığı gümrük tarifesi oranı hâlâ %31,8 seviyesinde, Trump yönetimi ise ithal ikamesi politikalarını sürdürebilmek için ABD imalatını artırmayı ve ticaret açığını azaltmayı hedefliyor. Fitch, bu durumun ticaret akışları ve tedarik zincirlerinde daha fazla kesinti yaratabileceğini aktarıyor.

KÜRESEL EKONOMİK BÜYÜME BEKLENTİLERİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLEBİLİR

Fitch, yüksek tarife beklentileri nedeniyle ithalatta yaşanan artışın ABD ekonomisinin ilk çeyrekte daralmasına yol açtığını vurguluyor. Ticaret verilerinin önümüzdeki çeyreklerde dalgalı bir seyir izlemesi beklenirken, ABD-Çin müzakerelerindeki belirsizliklerin küresel yatırımlar üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceği belirtiliyor. Haziran ayında yayımlanacak Küresel Ekonomik Görünüm raporunda bu gelişmelerin dikkate alınacağı ve ticari gerilimlerin azalması durumunda küresel büyüme tahminlerinin yukarı yönlü olarak revize edilmesinin mümkün olabileceği ifade ediliyor.