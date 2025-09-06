FIVB Kadınlar Şampiyonası’nda Finaldeyiz!

MAÇIN DETAYLARI

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nın yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya ile karşılaştı. Tayland’ın Bangkok kentindeki Huamark Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen bu önemli karşılaşmada Türkiye, rakibini 3-1’lik skorla mağlup ederek tarihi bir başarı elde etti. Filenin Sultanları, bu sonuçla organizasyon tarihinde ilk kez finale çıkmayı başardı.

JAPONYA İLK SETİ ALDI

Müsabakanın başlarında iki takım arasında denge sağlandı ve ilk dakikalar 6-6 eşitlikle geçildi. Bu durumda Japonya, 8-6 öne geçtiği bir seri yakaladı. Ancak milliler, buna karşılık vererek 10-10’da eşitliği sağladı. Setin ortalarında Japonya 4 sayılık bir fark (15-11) yakaladı. Sonlara doğru farkı açan Japonya, ilk seti iyi oynayarak 25-16 önde tamamladı.

EŞİTLİK GELDİ

İkinci sette iyi bir başlangıç yapan ay-yıldızlılar, setin başlarında 3 sayılık bir avantaj (3-6) sağladı. Setin ortasında Melissa Vargas ile Eda Erdem Dündar üst üste sayılar bulurken, milli takım farkı 5’e (11-16) çıkardı. Bloktaki etkinliğini artıran milli takım, seti 25-17 kazanarak maça eşitlik getirdi.

MİLLİLER ÜÇÜNCÜ SETİ KAZANDI

Üçüncü sete Melissa Vargas ve Eda Erdem Dündar’ın sayılarıyla başlayan Türkiye, burada 3 sayılık bir fark (4-7) elde etti. İyi oyununu sürdüren milli takım, setin ortalarında avantajını (11-15) sürdürdü. Takım savunmasında etkili olan milliler, bu seti 25-18 kazanarak 2-1 öne geçti.

FİNAL YOLUNDA TARİHİ GÜN

Dördüncü setin başında iki takım da etkili hücumlar gerçekleştirdi ve skor 6-6 ile 14-14’te eşitlendi. Farkı artıran Japonya’ya karşı etkili servisler atan milli takım, 24-24 ile eşitliği sağladı. Milli takım, çekişmeli geçen dördüncü seti 27-25 kazanıp maçı 3-1’lik sonuçla tamamladı.

FINAL RAKİBİ BEKLENİYOR

Ay-yıldızlılar, organizasyon tarihinde finale çıkmayı başaran ilk takım olma başarısını gösterdi. Şimdi finalde İtalya-Brezilya mücadelesinin galibiyle karşılaşacak. Final maçı yarın TSİ 15.30’da başlayacak.

MELISSA VARGAS’IN GÖSTERİSİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda maçın en skoreri Melissa Vargas oldu ve 28 sayıyla dikkat çekti. Melissa’yı 13’er sayıyla Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar takip etti.

SANTARELLI TARİHE GEÇTİ

İtalyan başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye, Japonya’yı eleyerek Dünya Şampiyonası’nda ilk kez finale yükseldi. Santarelli daha önce Sırbistan ile organizasyonun finalinde mücadele etmişti ve altın madalya kazanmıştı. Tecrübeli teknik adamın Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi’nde de altın madalyası bulunuyor.

FERHAT AKBAŞ’IN BAŞARISI

Dünya Şampiyonası’nda dikkat çeken bir performans sergileyen Türk başantrenör Ferhat Akbaş, Japonya’yı yönetti ve çeyrek finalde güçlü takımlardan Hollanda’yı 3-2 mağlup ederek yarı finale yükselmeyi başardı. Ferhat Akbaş, Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör oldu.

MAÇIN TAHMİNİ VE SÜRESİ

Maç, 96 dakika sürdü ve Huamark Salonunda gerçekleşti. Hakemler Ivaylo Ivanov (Bulgaristan) ve Noemi Rene Karina (Arjantin) oldu. Japonya takımı; Ishikawa, Airi, Wada, Yoshino, Shimamura, Seki (Kojima, Yamada, Tsukasa, Iwasawa, Araki, Kitamado, Akimoto) oyuncularından oluştu. Türkiye ise Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Gizem Örge, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Hande Baladın) ile maçı sürdürdü. Setler ise şu şekilde sonuçlandı: 25-16, 17-25, 18-25, 25-27.