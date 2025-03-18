Fiyasko Transfer: Mourinho, Maximin’i Sildi

FENERBAHÇE’DE KRİZLER KOL GEZİYOR

Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun talebi doğrultusunda bu sezon yaz transfer döneminde 8 milyon euroya kiraladığı Allan Saint-Maximin ile gündemde. Ancak Fransız yıldız, sahadaki performansı ile değil, yaşadığı krizlerle taraftarları hayal kırıklığına uğratıyor. Samsunspor ile oynanan maçın ardından eleştirilerin hedefi olan Maximin, Mourinho’nun sert sözleri sonrasında adeta takımdan silindi.

BÜYÜK HAYALLER, BÜYÜK HÜSRAN

Sezonun başlangıcında Mourinho’nun “Bunu alın!” dediği Maximin, Fenerbahçe’ye beklenen şekilde etkili olamayarak geldi. Ligin ilk yarısında fayda sağlayamayan 27 yaşındaki oyuncu, Filip Kostic’in transferi ile forma şansını tamamen kaybetti. Ara transferde kulüp, Maximin’in gönderilmesi için tüm seçenekleri değerlendirmiş, ancak son gün transfer gerçekleşmemiş oldu. Yabancı oyuncu kontenjanı dolayısıyla Kızılyıldız’dan alınan Ognjen Mimovic kiralanırken, Maximin takımda kaldı. Ancak sahada gösterdiği performans oldukça yetersiz kaldı.

MOURINHO’DAN SERT ELEŞTİRİLER

Samsunspor maçında kadroya alınmayan Maximin, Mourinho’nun sabrının taşmasına neden oldu. Portekizli coach, maç sonrası yaptığı açıklamalarda yıldız oyuncuyu ağır sözlerle eleştirdi: “Son 3 ayda 4 gün üst üste antrenman yaptığı bir dönem yok. İstiyorsa photoshopla karın kası yapsın, çünkü idman yapmıyor!” Bu sert eleştiriler, Maximin’in Fenerbahçe kariyerinin sonunu getirdi. Taraftarlar sosyal medyada “8 milyon euroluk hayal kırıklığı” yorumlarıyla durumu değerlendirdi.