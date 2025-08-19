Fiyatlar Sürekli Artıyor, Cebiniz Hazır mı?

TÜRKİYE’DE ARABA FİYATLARINDA KALICI YÜKSELİŞ

Türkiye’nin otomotiv pazarında fiyat artışları durmak bilmiyor. Bir dönem uygun fiyatlı araçların kralı olarak bilinen Seat, 2025 Ağustos ayı itibarıyla fiyatlarıyla cep yakmaya devam ediyor. Orta gelirli ailelerin hayallerini süsleyen erişilebilir Seat araçları dönemi artık geride kalmış gibi görünüyor. Art arda iki ay boyunca aynı fiyatı görmek bile artık bir hayal haline gelmiş durumda. Ancak Seat’ın şık tasarımları, güçlü motorları ve gelişmiş teknolojik donanımları hâlâ alıcıların ilgisini çekiyor. Şimdi gelin, Ibiza, Leon, Arona ve Ateca’nın yeni fiyatlarına bir göz atalım.

SEAT IBIZA: KOMPAKT OLUP FİYATI YÜKSEK

Seat Ibiza, hem gençlerin hem de şehir içinde kullanımı pratik bir araba arayanların favorisi. 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR modeli 1.715.000 TL’den satışa sunuluyor. Henüz fiyatı açıklanmayan 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR 40. Yıl Özel Serisi’nin ise cüzdanları daha da zorlayacağı tahmin ediliyor. Style donanımının da henüz bir fiyatı yok, ancak geçmiş verilere bakıldığında yaklaşık 1.6 milyon TL civarında olması bekleniyor. 10,25 inç ekran, Apple CarPlay, şerit takip asistanı gibi özelliklerle Ibiza, kompakt sınıfta hâlâ iddiasını koruyor.

SEAT LEON: ŞIK VE GÜÇLÜ SEÇENEKLER

Seat Leon, şık ve güçlü bir alternatif sunuyor. 1.5 eTSI 116 PS DSG FR modeli 2.150.000 TL’den satışa sunulurken, hibrit sevenler için tasarlanan 1.5 eHybrid (PHEV) 204 PS DSG FR modeli ise tam 2.920.000 TL’lik fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.