Florida’da Dehşet: Timsah Saldırısı Gerçekleşti

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu yetkilileri, olayın salı günü yerel saatte 16.00 sularında Polk County bölgesindeki Tiger Creek Deresi ile Lake Kissimmee Gölü’nün birleştiği yerinde meydana geldiğini aktarıyor. Yetkililer, Cynthia Diekema adlı kadının eşiyle birlikte yaklaşık 75 santimetre derinlikteki suda kanoyla seyir yaparken büyük bir timsahın saldırısına uğradığını bildirdi.

ÇİFTİN SUYA DÜŞMESİ

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu’ndan Evan Laskowski, “Timsah aniden hareket ederek kanoyu devirdi ve çift suya düştü. Kadın daha sonra ısırıldı.” diyerek durumu anlattı. Eşinin duruma müdahale etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını ifade eden Laskowski, timsahın Diekema’yı su altına çektiğini belirtti. Ayrıca, sudan Diekema’nın cesedinin çıkarıldığını aktardı.

TİMSAHLARIN YAKALANMASI

Olay sonrasında bölgeye gönderilen yaban hayatı ekipleri, biri yaklaşık 3,4 metre uzunluğunda iki timsahı tespit edip yakaladı. Florida’da 1 milyonun üzerinde timsah nüfusunun bulunduğu ve 2012-2022 yılları arasında her yıl ortalama sekiz timsah saldırısı yaşandığı ifade ediliyor.