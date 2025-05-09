Florida’da Timsah Saldırısı: Kadın Öldü

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu yetkilileri, olayın salı günü yerel saatle 16.00 sularında Polk County bölgesindeki Tiger Creek Deresi ile Lake Kissimmee Gölü’nün kesişim noktasında meydana geldiğini belirtiyor. Yetkililerin aktardığına göre, Cynthia Diekema isimli kadın, eşiyle birlikte yaklaşık 75 santimetre derinlikteki suda kanoyla ilerlerken büyük bir timsahın saldırısına uğramış.

OLAYDAN SONRAKİ GELİŞMELER

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu’ndan Evan Laskowski, “Timsah aniden hareket ederek kanoyu devirdi ve çift suya düştü. Kadın daha sonra ısırıldı.” diyerek açıklamada bulundu. Eşinin, duruma müdahale etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını aktaran Laskowski, timsahın Diekema’yı su altına çektiğini ifade etti. Laskowski, sudan Diekema’nın cesedinin çıkarıldığını da bildirdi.

TİMSAH YAKALAMA OPERASYONU

Olay sonrası bölgeye gönderilen yaban hayatı ekipleri, biri yaklaşık 3,4 metre uzunluğunda iki timsahı yakalamayı başardı. Florida’da timsah nüfusunun 1 milyonun üzerinde olduğu belirtiliyor ve 2012-2022 yılları arasında her yıl ortalama sekiz timsah saldırısı yaşandığı ifade ediliyor.