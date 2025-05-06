Fob Türkiye, 4 Yeni İsim Açıkladı!

2025 YILI İÇİN EN ZENGİN 100 TÜRK LİSTESİ AÇIKLANDI

Forbes Türkiye, 2025 yılına dair beklenen En Zengin 100 Türk listesini duyurdu. Toplamda 128,5 milyar dolarlık servete sahip 108 kişinin yer aldığı bu listede, 59 isim kendi servetini yaratan girişimcilerden oluşuyor. Bu yıl dikkat çeken bir durum ise, listeye ilk kez dahil olan dört isim. Bu yeni isimler, iş dünyasında farklı başarı hikayeleriyle ön plana çıkıyor.

İLK KEZ LİSTEYE GİREN İŞ İNSANLARI

Forbes Türkiye’nin 2025 listesinde yer alan yeni isimler, farklı sektörlerdeki başarılarıyla dikkat çekiyor:

Hakan Safi: Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Enerji, gayrimenkul ve liman işletmeciliği gibi alanlarda faaliyet gösteren holding, büyümesiyle listeye girmeyi başardı.

Kemal Tahir Güleryüz: Gülermak’ın büyük hissedarı. Şirketin 2025 Ocak ayındaki halka arzı, Güleryüz’ün servetini artırarak Forbes listesine adını yazdırdı.

Abidin Gülmüş: Gen İlaç’ın kurucusu. İlaç sektöründeki yenilikçi yaklaşımlarıyla büyüyen şirket, Gülmüş’ü milyarderler ligine yükseltti.

Ahmet Ahlatçı: Ahlatçı Holding’in lideri. Altın, finans ve otomotiv sektörlerindeki yatırımları ile servetini katlayarak ilk kez listeye adını yazdırdı.

LISTENİN ZİRVESİ VE GENEL GÖRÜNÜM

Forbes Türkiye’nin duyurusuna göre, listenin zirvesinde Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker bulunuyor. Ülker, 5,5 milyar dolarlık servetiyle dokuzuncu kez Türkiye’nin en zengini unvanını koruyor. İkinci sırayı 4,3 milyar dolarla Kazancı Holding’ten Cemil Kazancı alırken, üçüncü sırada 3,2 milyar dolarla Koç Holding’ten İpek Kıraç yer alıyor. Kıraç, aynı zamanda Türkiye’nin en zengin kadını unvanını elinde tutuyor.

Listede yer alan 108 kişinin toplam serveti, geçen yıla göre 7,1 milyar dolar artarak 128,5 milyar dolara ulaştı. 59 kişinin kendi servetini yaratması ise Türkiye’deki girişimcilik ruhunun gücünü gözler önüne seriyor. Ancak dinamikler, listenin ilk 10’undaki isimlerin servetinin, listenin son 10’daki isimlerin toplam servetinin yedi katına ulaşmasıyla gelir eşitsizliği tartışmalarını da gündeme getiriyor.