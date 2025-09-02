Forbes’un Zenginler Listesi Açıklandı

DÜNYANIN EN ZENGİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Ağustos ayı, milyarderlerin servetlerinde önemli değişimlerin görüldüğü bir dönem oldu. Forbes’ın verilerine göre, dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam varlığı yüzde 1 artış göstererek 2,13 trilyon dolara ulaştı. Ancak bu listede kazananlar ve kaybedenler net bir şekilde ayrıldı. 6 kişi kazanç elde ederken, 4 isim değer kaybetti.

BAZILARI CİDDİ KAYIPLAR YAŞADI

ABD borsasındaki dalgalanmalar, milyarderlerin varlıklarını farklı şekillerde etkiliyor. Google’ın kurucu isimleri Larry Page ve Sergey Brin, ağustos ayında büyük kazançlar sağlarken, Oracle’ın kurucusu Larry Ellison önemli kayıplar yaşadı.

TÜRKİYE’DEN DÖRT İSİM HİSSEDAR

Dünyanın en zenginleri listesinde teknoloji devlerinin sahipleri dikkat çekerken, Türkiye’den 4 iş insanı da yer aldı. Elon Musk, 415,6 milyar dolarlık servetiyle üst üste 16. kez zirvede yer alırken, Murat Ülker, Şaban Cemil Kazancı, İpek Kıraç ve Erman Ilıcak, servetlerindeki artışla öne çıktı.

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ LİSTESİ

Forbes’un 1 Eylül 2025 itibarıyla açıkladığı dünyanın en zengin 10 ismi şu şekilde sıralandı:

1) Elon Musk – 415,6 milyar dolar (Tesla, SpaceX, xAI, X)

2) Larry Ellison – 270,9 milyar dolar (Oracle)

3) Mark Zuckerberg – 253 milyar dolar (Meta)

4) Jeff Bezos – 240,9 milyar dolar (Amazon)

5) Larry Page – 178,3 milyar dolar (Google)

6) Sergey Brin – 165,9 milyar dolar (Google)

7) Bernard Arnault – 154,1 milyar dolar (LVMH)

8) Steve Ballmer – 151,3 milyar dolar (Microsoft, LA Clippers)

9) Jensen Huang – 150,4 milyar dolar (Semiconductors)

10) Warren Buffet – 150,4 milyar dolar (Berkshire Hathaway)

TÜRKİYE’DEN LİSTEDEKİ İSİMLER

Forbes’un milyarderler listesinde Türkiye’den de dört iş insanı yer aldı. Bu yıl en çok dikkat çeken isimler arasında, yıllardır listede yer alan Murat Ülker’in yanı sıra Şaban Cemil Kazancı, İpek Kıraç ve Erman Ilıcak bulunuyor.

– Murat Ülker – 5,4 milyar dolar | 731. sıra (Yıldız Holding Başkanı)

– Şaban Cemil Kazancı – 4,5 milyar dolar | 875. sıra (Kazancı Holding İcra Kurulu Başkanı)

– İpek Kıraç – 3 milyar dolar | 1322. sıra (Kıraça Holding en büyük hissedarı)

– Erman Ilıcak – 2,9 milyar dolar | 1336. sıra (Rönesans Holding’in kurucusu ve başkanı)