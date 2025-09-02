Forbes, Zenginler Listesini Açıkladı

DÜNYA ZENGİNLERİ LİSTESİ AĞUSTOS’TA YAYINLANDI

Merakla beklenen liste açıklandı. Ağustos ayı, milyarderlerin servetlerinde hareketli bir dönem olarak geçti. Forbes verilerine göre, dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti yüzde 1 artışla 2,13 trilyon dolara ulaştı. Ancak listede kazananlar ve kaybedenler net bir şekilde ayrıştı. 6 kişi kazanç elde ederken, 4 isim değer kaybetti.

KAYIP YAŞAYANLARIN DURUMU

ABD borsasındaki dalgalanmalar, milyarderlerin servetlerini farklı şekillerde etkiledi. Google’ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, ağustos ayında büyük kazanç sağlarken, Oracle’ın kurucusu Larry Ellison ciddi kayıplar yaşadı.

Dünyanın en zenginleri arasında teknoloji devlerinin sahipleri öne çıkarken, Türkiye’den 4 isim bu listede yer aldı. Elon Musk, 415,6 milyar dolarlık servetiyle üst üste 16. kez zirvede bulunuyor. Ayrıca, Murat Ülker, Şaban Cemil Kazancı, İpek Kıraç ve Erman Ilıcak, servetlerindeki artışla dikkat çekiyor.

DÜNYANIN EN ZENGİN 10 İSMİ

Forbes’un 1 Eylül 2025 itibarıyla açıkladığı dünyanın en zengin 10 kişinin listesi şu şekilde sıralanıyor:

1) Elon Musk – 415,6 milyar dolar (Tesla, SpaceX, xAI, X)

2) Larry Ellison – 270,9 milyar dolar (Oracle)

3) Mark Zuckerberg – 253 milyar dolar (Meta)

4) Jeff Bezos – 240,9 milyar dolar (Amazon)

5) Larry Page – 178,3 milyar dolar (Google)

6) Sergey Brin – 165,9 milyar dolar (Google)

7) Bernard Arnault – 154,1 milyar dolar (LVMH)

8) Steve Ballmer – 151,3 milyar dolar (Microsoft, LA Clippers)

9) Jensen Huang – 150,4 milyar dolar (Semiconductors)

10) Warren Buffet – 150,4 milyar dolar (Berkshire Hathaway)

TÜRKİYE’DEN GİRENLER

Forbes’un milyarderler listesinde Türkiye’den de dört iş insanı yer alıyor. Bu yıl dikkati çeken isimler arasında, yıllardır listede olan Murat Ülker’in yanı sıra Şaban Cemil Kazancı, İpek Kıraç ve Erman Ilıcak bulunuyor.

– Murat Ülker – 5,4 milyar dolar | 731. sıra (Yıldız Holding Başkanı)

– Şaban Cemil Kazancı – 4,5 milyar dolar | 875. sıra (Kazancı Holding İcra Kurulu Başkanı)

– İpek Kıraç – 3 milyar dolar | 1322. sıra (Kıraça Holding en büyük hissedarı)

– Erman Ilıcak – 2,9 milyar dolar | 1336. sıra (Rönesans Holding’in kurucusu ve başkanı)