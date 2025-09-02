Forbes, Zenginleri Açıkladı

DÜNYA ZENGİNLERİ LİSTESİ AÇIKLANDI

Ağustos ayı, milyarderlerin servetlerinde önemli bir hareketliliğin yaşandığı bir dönem olarak kaydedildi. Forbes verilerine göre, dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti yüzde 1 artışla 2,13 trilyon dolara ulaştı. Listede kazananlar ve kaybedenler net bir biçimde belirlendi. 6 kişi kazanç sağlarken, 4 isim değer kaybetti.

BÜYÜK KAYIP LAR YAŞANDI

ABD borsasındaki dalgalanmalar, milyarderlerin servetlerini farklı şekillerde etkiledi. Google’ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, ağustos ayında önemli kazançlar elde ederken, Oracle kurucusu Larry Ellison ciddi kayıplar yaşadı.

Dünyanın en zenginleri arasında teknoloji devlerinin sahipleri öne çıkarken, Türkiye’den de 4 isim bu listede yer aldı. Elon Musk, 415,6 milyar dolarlık servetiyle üst üste 16. kez zirvede yer alırken, Murat Ülker, Şaban Cemil Kazancı, İpek Kıraç ve Erman Ilıcak, servetlerindeki artışla dikkat çekti.

DÜNYANIN EN ZENGİN 10 KİŞİSİ

Forbes’un 1 Eylül 2025 itibarıyla açıkladığı dünyanın en zengin 10 ismi şu şekilde sıralandı:

1) Elon Musk – 415,6 milyar dolar (Tesla, SpaceX, xAI, X)

2) Larry Ellison – 270,9 milyar dolar (Oracle)

3) Mark Zuckerberg – 253 milyar dolar (Meta)

4) Jeff Bezos – 240,9 milyar dolar (Amazon)

5) Larry Page – 178,3 milyar dolar (Google)

6) Sergey Brin – 165,9 milyar dolar (Google)

7) Bernard Arnault – 154,1 milyar dolar (LVMH)

8) Steve Ballmer – 151,3 milyar dolar (Microsoft, LA Clippers)

9) Jensen Huang – 150,4 milyar dolar (Semiconductors)

10) Warren Buffet – 150,4 milyar dolar (Berkshire Hathaway)

TÜRKİYE’DEN LİSTEYE GİREN İSİMLER

Forbes’un milyarderler listesinde Türkiye’den de dört iş insanı dikkat çekti. Bu yıl en fazla öne çıkan isimler arasında, yıllardır listede yer alan Murat Ülker’in yanı sıra Şaban Cemil Kazancı, İpek Kıraç ve Erman Ilıcak bulunuyor.

– Murat Ülker – 5,4 milyar dolar | 731. sıra (Yıldız Holding Başkanı)

– Şaban Cemil Kazancı – 4,5 milyar dolar | 875. sıra (Kazancı Holding İcra Kurulu Başkanı)

– İpek Kıraç – 3 milyar dolar | 1322. sıra (Kıraça Holding’in en büyük hissedarı)

– Erman Ilıcak – 2,9 milyar dolar | 1336. sıra (Rönesans Holding’in kurucusu ve başkanı)