Forever 21, Altı Yıl İçinde İkinci İflas

E-TİCARETİN ETKİLERİ VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ

Forever 21, alışveriş merkezlerindeki azalan müşteri trafiği ve çevrimiçi perakendecilerin artan rekabeti nedeniyle ikinci kez Chapter 11 kapsamında iflas başvurusu yaptı. Şirket, ABD genelindeki yaklaşık 350 mağazası için alıcı bulamayınca tasfiye sürecinin kaçınılmaz hale geldiğini duyurdu. Ancak marka hakkı ve fikri mülkiyeti, Authentic Brands Group bünyesinde kalmaya devam ediyor.

MALİ DURUM VE REKABET

Forever 21, e-ticaretin yükselişi ve alışveriş merkezlerinin popülaritesini kaybetmesi nedeniyle uzun bir süredir zorluk yaşıyor. Şirket, 2019 yılında ilk iflas başvurusunu yaptığında, Authentic Brands Group, Simon Property Group ve Brookfield Asset Management Inc. ortak girişimi Sparc tarafından satın alınarak yeniden yapılandırılmıştı. Ancak bu yaklaşım, marka için kalıcı bir çözüm oluşturmadı. Şirket, tasfiye satışlarına başlayacak ve varlıklarını mahkeme gözetiminde satmak için pazarlama süreci yürütecek.

Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi’ne yapılan başvuruya göre, Forever 21’in tahmini varlıkları 100 milyon ila 500 milyon dolar, borçları ise 1 milyar ila 10 milyar dolar arasında. Başvuruda, şirketin 10.001 ila 25.000 arasında alacaklısının olduğu ifade ediliyor. Eğer başarılı bir satış gerçekleşirse, marka, tamamen kapanmaktan kurtulup yeniden yapılanma sürecine girebilir.

MAĞAZALARIN GELECEĞİ

Forever 21, iflas süreci boyunca ABD’deki mağazalarının ve internet sitesinin açık kalacağını, müşterilere hizmet vermeye devam edeceğini belirtti. Uluslararası mağazaların bu süreçten etkilenmeyeceği bildirildi. Şirket, Catalyst Brands bünyesinde, Sparc Group ve Simon Property Group’un 2020’den beri yönettiği JC Penney birleşmesiyle faaliyet gösteriyor.

MARKA YAPISINDAKİ SORUNLAR

Authentic Brands CEO’su Jamie Salter, geçtiğimiz yıl Forever 21’i satın almanın “hayatındaki en büyük hata” olduğunu ifade etmişti. 1984 yılında Los Angeles’ta kurulan marka, bir dönem genç tüketiciler arasında uygun fiyatlı ve trend kıyafetleriyle popülerdi. 2016 yılında dünya çapında 800 mağazaya ulaşan Forever 21, bunların 500’ünü ABD’de işletiyordu. Ancak değişen piyasa koşulları, markayı bu ikinci iflas durumuna sürükledi.