Formt Hisselerine Kısıtlama Kararı Alındı

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. HİSSELERİ İÇİN VBTS UYGULAMASI

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 3 Şubat 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir bildirim yapıldı. Bu bildiride, FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. (FORMT) hisseleri üzerine Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbir hakkında bilgi verildi.

BİST’İN AÇIKLAMASI

Borsa İstanbul, yaptığı açıklamada, “Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında FORMT.E payları 04/02/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/03/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir” ifadesini kullandı.

Kaynak: KAP