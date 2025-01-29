Foti: Zorlu Maçlar İlk Kez Değil

DANİMARKA TEMSİLCİSİYLE ZORLU MAÇ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 8. ve son haftasında yarın Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaşacak. Teknik sorumlu Salvatore Foti, Avrupa’da gerçekleştirilen tur maçlarının her zaman ciddi zorluklar taşıdığını ifade ediyor. Müsabakanın düzenleneceği MCH Arena’da yapılan basın toplantısında, Foti, çok zorlu bir mücadeleye hazırlıklı olduklarını belirtiyor.

EXTRA EKSİKLER VE ZORLUKLAR

Foti, takımın sayısal olarak önemli eksikliklerinin bulunduğunu vurguluyor. “Avrupa’da oynanan her maç gibi yarınki maç da zor olacak. Avrupa’da kolay maç yok. Özellikle de tur atlamak için belirleyici maçsa. Zor olacağını biliyoruz, sayısal anlamda eksiğimiz var.” diyen Foti, rakiplerinin de bir üst tura çıkmak için ellerinden geleni yapacağına dikkat çekiyor.