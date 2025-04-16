Fransa’da Cezaevleri Başka Korkutuyor

CEZAEVLERİNE YENİ SALDIRILAR

Fransa’da, cezaevlerine yönelik saldırı dalgası dün gece tekrar ortaya çıktı. Fransız terörle mücadele savcılığı, ülkenin güney kesimindeki Tarascon Cezaevi önünde birkaç aracın ateşe verildiğini bildirdi. Aix-Luynes’te bir cezaevi memurunun evi önünde de benzer şekilde araçların yakıldığı belirtildi. Seine-et-Marne bölgesinde ise bir binanın kapısı tahrip edildi. Organize terör eylemleri olarak nitelendirilen bu olaylarla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Önceki iki gecede dokuz cezaevi ve bağlı kuruma yapılan saldırıların ardından bu olaylar gerçekleşti. Hedefler arasında cezaevi personeline eğitim veren bir kurum da bulunuyor.

DEVLETİ KORKUTMA ÇABALARI

Adalet Bakanı Gérald Darmanin, saldırganların niyetinin devleti sindirmek olduğunu ifade etti. “Devleti korkutmaya çalışan insanlar var. Geri adım atmayacağız. Eğer devlet geri çekilirse, geriye hiçbir şey kalmaz” dedi. Saldırıların yapıldığı bazı yerlerde, duvarlara “DDPF” yazıları bırakıldı. Bu ifadelerin, Fransız mahkumların haklarını savunduğu belirtilen sol gruplarla bağlantılı olabileceği öne sürüldü. Ancak Darmanin, bu saldırıları otomatik silahlarla cezaevi kapılarına ateş açılması gibi detaylarla daha çok organize suç şebekeleri ile ilişkilendirdi. “Uyuşturucu kaçakçılarına karşı çok sert önlemler alıyoruz. Bazı ülkeler narkobanditliğe teslim oldu. Biz o noktada değiliz ama çok uzağında da sayılmayız” diye ekledi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ARTIK YÜKSELİYOR

Fransa’da güvenlik güçleri, dış ülkelerden müdahale ihtimaline dair henüz herhangi bir bulguya rastlamadı. Ancak Güney Amerika’dan Avrupa’ya rekor düzeyde kokain ithalatı, ülkedeki uyuşturucu pazarını değiştirdi. Marsilya gibi büyük şehirlerden taşraya yayılmaya başlayan çeteler, daha önce görülmemiş şiddet olaylarına yol açıyor. Fransa’da el konulan kokain miktarı rekor seviyeyi bulurken, çeteler bu süreçten büyük kazançlar elde ediyor. Fransa, kokain üreten yaklaşık 100 uyuşturucu çetesi liderini, bir yıllık bir çabanın sonucunda yakalayarak cezaevine gönderdi. Hapishanelere yönelik saldırılar ise, bu tutuklamalardan sonra başlamış durumda.