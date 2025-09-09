Fransa’da Güvenoyu Olmadan Hükümet Düştü

FRANSA’DA SİYASİ KRİZ BAŞLADI

Fransa’da, Ulusal Meclis Genel Kurulu’nda yerel saatle 15.00’te merkez sağcı Bayrou hükümetinin güven oylaması için olağanüstü oturum gerçekleştirildi. Muhalefetteki solcular, çevreciler ve aşırı sağcılar, Bayrou hükümetine destek vermeyeceklerini daha önce belirtmişti.

HÜKÜMET GÜVENOYU ALAMADIKTAN SONRA DÜŞTÜ

Ulusal Meclis’te yapılan oylamada güvenoyu alamayan Başbakan François Bayrou hükümeti düştü. Böylece, Bayrou hükümeti, 1958 yılından beri güven oylamasıyla düşen ilk hükümet olarak tarihe geçti.

Muhalefet partisi Yeşiller (EELV) lideri Marine Tondelier, ABD merkezli X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, çevrecilerin önceki akşam tüm bölgesel temsilcilerini toplayarak, Meclis’in hızlıca feshedilmesi dahil tüm olasılıkları görüştüğünü duyurdu. Tondelier, “Bu, en olası senaryo değil, ancak gerçekleşirse seçim bölgelerinin tamamında aday belirlemeye ve aynı zamanda ortaklarımızla görüşmelere başlamaya hazır oluruz.” şeklinde ifade etti. Ayrıca, solcu veya çevreci bir başbakan atanması ihtimalinin gerçekleştirilmeye yakın olduğunu belirtti. “Tüm senaryolarla ilgili hazırlıklı olalım.” dedi.