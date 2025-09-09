Dünya

Fransa’da Hükümet Düştü: Macron İstifayı Kabullendi

fransa-da-hukumet-dustu-macron-istifayi-kabullendi

BAŞBAKAN BAYROU GÜVEN OYLAMASINDAN GEÇEMEDİ

Fransa’nın Başbakanı François Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro tasarruf yapılmasını öngören 2026 bütçesi üzerine hükümeti güven oylamasına götüreceğini açıklamıştı. Ancak, Bayrou hükümeti, dün gerçekleştirilen oturumda güvenoyu alamayarak görevine son verdi.

GÜVENSİZLİK OYU VERENLER

Oylamada, Bayrou hükümetinin aleyhinde 364 milletvekili güvensizlik oyu kullanırken, sadece 194 milletvekili hükümete destek verdi. 15 milletvekili ise oylamada çekimser kaldı. Başbakan Bayrou, oylamanın ardından Elysee Sarayı’na giderek Cumhurbaşkanı Macron’a istifasını sundu.

MACRON İSTİFAYI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Macron, Ulusal Meclis’te yapılan oylamanın ardından 194’e karşı 364 milletvekilinin güvensizlik oyuyla hükümetin düşmesinin ardından Bayrou’nun istifasını kabul etti.

