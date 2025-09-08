Fransa’da Hükümet Güvenoyu Alamadı

FRANSA’DA SİYASİ KRİZİN AYAĞA KALKMASI

Fransa’da, Ulusal Meclis Genel Kurulu’nda yerel saatle 15.00’ten itibaren merkez sağcı Bayrou hükümetinin güven oylaması için olağanüstü bir oturum düzenlendi. Muhalefet tarafındaki solcular, çevreciler ve aşırı sağcı parti temsilcileri, daha önce Bayrou hükümetine destek vermeyeceklerini açıklamıştı.

BAŞBAKAN BAYROU HÜKÜMETİ GÜVENOYU ALAMADI

Ulusal Meclis’te gerçekleştirilen oylamada güvenoyu alamayan Başbakan François Bayrou hükümeti düştü. Bu durum, 1958’den bu yana güven oylamasıyla düşen ilk hükümet olma özelliği taşıyor.

Muhalefet kanadındaki Yeşiller Partisi (EELV) lideri Marine Tondelier, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, çevrecilerin dün akşam tüm bölgesel temsilcilerini topladıklarını, bu akşam ise Meclis’in hızlıca feshedilmesi gibi tüm senaryoları değerlendirdiklerini ifade etti. Tondelier, “Bu, en olası senaryo değil ancak gerçekleşirse seçim bölgelerinin tamamında aday belirlemeye ve aynı zamanda ortaklarımızla görüşmelere başlamaya hazır olacağız.” dedi. Ayrıca, ilk planları arasında solcu veya çevreci bir başbakan atanmasının olduğunu vurguladı. Tondelier, “Tüm senaryolara hazırlıklı olalım.” sözleriyle olası gelişmelere dikkat çekti.