Fransa’da Hükümet Güvenoyu Alamadı

FRANSA’DA SİYASİ KRİZİN AYAĞA KALKMASI

Fransa’da Ulusal Meclis Genel Kurulu’nda yerel saatle 15.00’te merkez sağcı Bayrou hükümetine dair güven oylaması için olağanüstü bir oturum düzenlendi. Önceden, muhalefetteki solcular, çevreciler ve aşırı sağcılar, Bayrou hükümetine güvenoyu vermeyeceklerini açıklamışlardı.

GÜVENOYUNU ALAMAYAN HÜKÜMETİN DÜŞMESİ

Yapılan oylamada, güvenoyu alamayan Başbakan François Bayrou hükümeti, tarihe geçen bir olayla düşmüş oldu. Bayrou hükümeti, 1958 yılından bu yana güven oylamasıyla düşen ilk hükümet olma özelliğini taşımaktadır.

Muhalefet kanadından Yeşiller Partisi (EELV) lideri Marine Tondelier, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, çevrecilerin tüm bölgesel temsilcilerini bir araya toplayarak Meclis’in hızlıca feshedilmesi dahil olmak üzere tüm ihtimalleri görüştüğünü ifade etti. Tondelier, “Bu, en olası senaryo değil ancak gerçekleşirse seçim bölgelerinin tamamında aday belirlemeye ve aynı zamanda ortaklarımızla görüşmeler başlatmaya hazır oluruz.” sözleriyle, ilk planlarının bir solcu ya da çevreci başbakan atamak olduğunu vurguladı. Tondelier, bu ihtimalin yakın olduğuna dikkat çekerek, “Tüm senaryolara hazırlıklı olalım.” dedi.