Fransa’da Hükümet Güvenoyu Alamadı

FRANSA’DA SİYASİ KRİZİN YÜKSELİŞİ

Fransa’da Ulusal Meclis Genel Kurulu, yerel saatle 15.00’ten itibaren merkez sağcı hükümetin güven oylaması için olağanüstü bir oturum düzenliyor. Muhalefetin solcular, çevreciler ve aşırı sağcılar, Bayrou hükümetine güvenoyu vermeyeceklerini daha önce açıklamıştı.

BAŞBAKAN BAYROU HÜKÜMETİ GÜVENOYU ALAMADI

Fransa’daki Ulusal Meclis’te gerçekleştirilen oylamada, güvenoyu alamayan Başbakan François Bayrou hükümeti düştü. Bayrou hükümeti, 1958’den beri güven oylamasıyla düşen ilk hükümet olma özelliğini taşıyor.

Muhalefet kanadından Yeşiller Partisi (EELV) lideri Marine Tondelier, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, çevrecilerin dün akşam tüm bölgesel temsilcilerini bir araya getirerek bu akşam Meclis’in hızlıca feshedilmesi dahil tüm ihtimalleri görüştüğünü belirtti. Tondelier, “Bu, en olası senaryo değil ancak gerçekleşirse seçim bölgelerinin tamamında aday belirlemeye ve aynı zamanda ortaklarımızla görüşmeler başlatmaya hazırız.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, solcu veya çevreci bir başbakan atanması gibi ilk planların olduğunu vurguladı. Tondelier, “Tüm senaryolara hazırlıklı olalım.” şeklinde değerlendirmede bulundu.