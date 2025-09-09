Fransa’da Hükümet Güvenoyu Alamadı

Fransa’da siyasi kriz

Fransa’nın Ulusal Meclis Genel Kurulu’nda merkez sağcı Bayrou hükümetine dair güven oylaması için olağanüstü bir oturum düzenlendi. Oylama, yerel saatle 15.00’te başladı. Muhalefet tarafındaki solcular, çevreciler ve aşırı sağcı partiler daha önce Bayrou hükümetine güven oyu vermeyeceklerini duyurdu.

güven oylamasıyla hükümet düştü

Fransa’daki Ulusal Meclis’te gerçekleştirilen güven oylamasında Başbakan François Bayrou hükümeti, yeterli oyu alamayarak düştü. Bu durum, 1958 yılından bu yana güven oylaması sonucu düşen ilk hükümet olma özelliğini taşıyor.

hazırlıklar yapılıyor

Muhalefet kanadından Yeşiller Partisi (EELV) lideri Marine Tondelier, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı bir açıklamada, çevrecilerin toplantı düzenleyerek Meclis’in feshedilmesi gibi tüm ihtimalleri ele aldıklarını ifade etti. Tondelier, “Bu, en olası senaryo değil ancak gerçekleşirse seçim bölgelerinin tamamında aday belirlemeye ve aynı zamanda ortaklarımızla görüşmeler başlatmaya hazır oluruz.” diyerek, ilk planlarının solcu ya da çevreci bir başbakan atamak olduğunu belirtti. Tondelier, bu senaryonun gerçekleşme olasılığının yüksek olduğuna dikkat çekerek, “Tüm senaryolara hazırlıklı olalım.” şeklinde bir vurguda bulundu.