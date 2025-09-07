Fransa’da Macron’a karşı Önerge Sunuldu

PARLAMENTO’DA YENİ ÖNERGE

Fransa’da muhalefetin önde gelen isimlerinden aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa partisinin lideri Jean-Luc Melenchon, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un görevden alınmasına yönelik teklifi Parlamento’ya sunduklarını duyurdu. Melenchon, “Gitmesi gerekiyor. Azil önergesini sunduk” ifadeleriyle Macron’un görevden alınması için daha önce de önerge verdiklerini hatırlattı. 8 Eylül’de yapılacak güven oylamasında Başbakan François Bayrou hükümetinin düşeceğini öngördüğünü belirterek, “Bu halkın zaferi olacak” dedi.

İKİNCİ RAFAKALELİ GEÇİŞ

Son dönemlerde sosyal medya kullanıcılarının ve muhalif siyasilerin 2026 bütçe planına karşı seslerini yükseltmesi, Bayrou’nun bütçe çıkmazı nedeniyle düşürülen selefi Michel Barnier ile benzer bir durumla karşılaşabileceğine dair işaretler veriyor. Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılması ve 43 milyar euro civarında bir tasarruf planı içeren 2026 bütçesi öncesi hükümeti güven oylamasına götüreceğini ifade etti. Meclisteki muhalefet kanadı ise bu güven oylamasında hükümeti düşürme niyetinde olduklarını kamuoyuna duyurdu.

GÜVEN OYUNDA GEÇMİŞTEN DERSLER

Macron, geçen yıl Ulusal Meclisi feshederek genel seçimlere yönelmişti. Haziran ve Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen iki turlu seçimlerde solcu Yeni Halk Cephesi, mecliste en fazla milletvekili çıkararak zafer elde etti. Macron, solcu ittifakın başbakan adayı yerine merkez sağcı Michel Barnier’i atadı. Barnier hükümeti, 2025 bütçesi konusunda muhalefetle uzlaşma sağlayamayıp meclisten güvenoyu alamayarak 4 Aralık 2024’te düştü. Sonrası 13 Aralık’ta, Macron, partileriyle yapılan görüşmelerin ardından Bayrou’yu başbakan olarak atadı.