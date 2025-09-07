Fransa’da Macron’un Görevden Alınması Önergesi Sundular

HÜKÜMETİN GÖREVDEN ALINMASI TEKLİFİ

Fransa’da muhalefete ait aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa partisinin önemli isimlerinden Jean-Luc Melenchon, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un görevden alınmasına yönelik teklifi Parlamento’ya sunduklarını duyurdu. Melenchon, geçen yıl gerçekleştirilen genel seçim sonuçlarını dikkate almayı reddettiği gerekçesiyle daha önce de Macron’un görevden alınması için önerge verdiklerini hatırlattı. “Gitmesi gerekiyor. Azil önergesini sunduk” diyerek yeni önergeyi kamuoyuna açıkladı. Melenchon ayrıca, 8 Eylül’de yapılacak güven oylamasında Başbakan François Bayrou hükümetinin düşeceğini öngördü ve “Bu halkın zaferi olacak” şeklinde yorum yaptı.

GÜVEN OYLAMASI VE HÜKÜMETİN KRİZİ

Son günlerde sosyal medya kullanıcılarının ve muhalefet siyasetçilerinin 2026 bütçe planına itiraz ederken hükümete karşı eyleme geçme çağrıları, Bayrou’nun bütçe çıkmazı nedeniyle düşürülen önceki başbakan Michel Barnier ile aynı akibeti paylaşabileceğinin sinyallerini veriyor. Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla yaklaşık 43 milyar euro civarında tasarruf sağlamayı öngören ve halkın tepkisini çeken 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini söyledi. Mecliste 8 Eylül’de yapılacak güven oylamasında muhalefet, hükümeti düşürmek amacıyla birleştiğini bildirdi.

BİR ÖNCEKİ HÜKÜMETİN DÜŞÜŞÜ

Macron, geçen yıl Ulusal Meclisi feshederek genel seçimlere gitmişti. Haziran ve Temmuz 2024’te düzenlenen iki turlu seçimlerde solcu Yeni Halk Cephesi en fazla milletvekili çıkararak zafer kazanırken, Macron ise solcu ittifakın başbakan adayı yerine merkez sağcı Michel Barnier’i başbakan olarak atamıştı. Barnier hükümeti, 2025 bütçesi konusunda muhalefetle uzlaşma sağlayamayarak meclisten güvenoyu alamamış ve kısa bir sürede, 4 Aralık 2024’te düşmüştü. Bunun ardından Macron, parti temsilcileri ile bir haftadan fazla süren görüşmeler sonrasında 13 Aralık’ta merkez sağcı başka bir isim olan Bayrou’yu başbakan olarak atadı.