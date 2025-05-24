Fransa’da Nakit Kullanımına Direniş Var

FRANSA ADALET BAKANI’NDAN NAKİT PARA AÇIKLAMASI

Senato komisyonu önünde söz alan Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, “günlük suçların ve hatta suç şebekelerinin büyük bir kısmının nakit paraya dayandığını” ifade ederek, “nakit paranın sona ermesinin uyuşturucu satış noktalarının kurulmasını engelleyeceğini” belirtti. Fransa’da ve Avrupa Birliği genelinde, son yıllarda nakit işlemlere yönelik kısıtlamalar daha da sıkılaştırılmıştı. Daha önce Kamu Eylemi ve Hesapları Bakanı olarak görev yapan Darmanin, fiziksel paranın yasaklanmasının uyuşturucu ticaretini ortadan kaldırmayacağını kabul etmiş, ancak “para bir kez izlenebilir olduğunda” hem tüketiciler hem de satıcılar için mali denetimden kaçmanın “daha karmaşık” hale geldiğini vurgulamıştı.

KRİPTO PARA KULLANIMINA GEÇİŞ

Adalet Bakanı Darmanin, suç gruplarının nakit para yerine kripto para kullanmaya yönelebileceğini belirtse de, blok zinciri kayıtları ve işlem takibine ilişkin yeni Avrupa Birliği kurallarının “kriptoyu takip etmenin genellikle daha kolay” hale geldiğini savundu. Gelecek yıl yürürlüğe girecek olan Avrupa Konseyi direktifi gereği, kripto varlık sağlayıcıları, gönderici ve alıcı verilerini toplamak ve vergi makamlarıyla paylaşmak zorunda kalacak. Bu düzenleme, blok içindeki anonim kripto transferlerini etkili bir şekilde sona erdirecek.

FRANSA HALKINDAN NAKİT PARA YASAKLAMASINA KARŞI DIRANIŞ

Öte yandan, nakit paranın yasaklanması önerisi, nakit parayı mahremiyet ve bütçeleme için kritik bir araç olarak gören Fransız halkının direnişiyle karşılaşabileceği öngörülüyor. Banque de France tarafından 2024’te yapılan bir ankete göre, kartlı ödemeler artık baskın olmakla birlikte (katılımcıların yüzde 62’si tarafından tercih ediliyor), hala yüzde 60’ı nakde erişiminin “önemli ya da çok önemli” olduğunu düşünmekte. Katılımcılar, fiziksel paranın en büyük avantajları arasında anonimliği (yüzde 40), anında ödemeyi (yüzde 37) ve harcamalar üzerinde daha iyi kontrolü (yüzde 31) göstermişti.

Fransa’da, banka hesabı veya başka bir dijital ödeme aracı bulunmayan kişilerin profesyonel bir kuruluşa bin euro üzerindeki her türlü nakit ödeme yapması yasak ve bu durum %5’e kadar para cezasını da beraberinde getiriyor. Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’nın talimatlarına göre, özel şahıslar arasındaki işlemler için, tarafların tam isim ve iletişim bilgilerini içeren yazılı bir sözleşme imzalamadıkları sürece, bu sınır bin 500 euro olarak belirlenmiş durumda. Avrupa Parlamentosu ise, 2027’den itibaren nakit işlemlere birlik çapında 10 bin euroluk bir üst sınır getiren bir yönergeyi onaylamıştı. Avrupa Komisyonu, bu yasanın amacını ise “suç gruplarının büyük meblağları anonim olarak taşımasına olanak tanıyan boşlukları kapatmak” şeklinde açıklamıştı.