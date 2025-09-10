Fransa’da Yeni Başbakan Lecornu Göreve Geldi

AVRUPA’DA YAŞANAN KRİZ VE YENİ ATAMALAR

Fransa’da kamu borçları ve 2026 bütçesi üzerindeki siyasi kriz sonrası Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından atanan yeni Başbakan Sebastien Lecornu, bugün gerçekleştirilen törenle François Bayrou’dan görevi resmen devraldı. Başbakanlıkta yapılan devir teslim töreninde konuşan Lecornu, ülkenin yaşadığı istikrarsız dönemin “tevazu” gerektirdiğini belirterek muhalefet ve sendikalarla diyalog kurma niyetini ifade etti.

TEVAZU VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Sebastien Lecornu için düzenlenen tören, Fransa’daki gergin siyasi atmosferin etkisiyle yapıldı. Hükümeti 8 Eylül’de Meclis’ten güvenoyu alamayarak düşen merkez sağcı François Bayrou, görevini devrederken olumlu bir tutum sergiledi ve “Hükümete yardım etmek için ben ve ekibim elimizden geleni yapacağız” diyerek Lecornu’ya destek sözü verdi. Bu süreçte Bayrou, Fransa’nın bölünme ve şiddet ortamında kalmaması gerektiğine inandığını ifade etti. Mevcut durumun ülkenin geleceği için ciddi bir engel oluşturduğunun altını çizdi.

TEŞEKKÜR MESAJI

Cumhurbaşkanı Macron’un atadığı yeni Başbakan Lecornu da, selefine hem yardım teklifi hem de cesaretinden ötürü teşekkür etti. Kısa bir konuşma yapan Lecornu, “İçinde bulunduğumuz bu istikrarsızlık ve siyasi kriz tevazu gerektiriyor” dedi. Geçmişteki diyalog süreçlerinden daha ciddi ve yaratıcı olunması gerektiğinin altını çizen Lecornu, önümüzdeki günlerde farklı siyasi partiler ve sendika liderleriyle bir araya geleceğini açıkladı.

BÜTÇE KRİZİ VE SONUÇLARI

Fransa’yı yeni bir başbakana götüren süreç, kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede 2026 bütçe görüşmeleri sırasında meydana geldi. Bayrou hükümeti, 43 milyar avro civarında tasarruf amacıyla bazı resmi tatillerin kaldırılmasını içeren bir bütçe paketi hazırlamıştı. Ancak bu plan, Fransız kamuoyunda büyük tepkiyle karşılaştı. Bayrou, muhalefetle yaşanan anlaşmazlıkların derinleşmesi neticesinde tartışmalı bütçenin görüşmeleri öncesinde hükümeti güven oylamasına götürmeye karar verdi ve 8 Eylül’de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak istifa etti.

SEBASTIEN LECORNU’NUN PROFİLİ

Düşen Bayrou hükümetinde Savunma Bakanı olarak görev alan 1986 doğumlu Sebastien Lecornu, Fransız siyasetinde genç ve yükselen bir isim olarak bilinmektedir. Siyasi kariyerine 19 yaşında milletvekili yardımcısı olarak başlayan Lecornu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2017’de göreve gelmesinden beri farklı bakanlıklarda kesintisiz bir şekilde görev aldı.