Fransa’daki Grev Nedeniyle 30 Uçuş İptal Edildi

DÜŞÜK MALİYETLİ HAVAYOLU UÇUŞLARINI İPTAL EDİYOR

İrlandalı düşük maliyetli havayolu, Fransa’da meydana gelen genel grev nedeniyle perşembe günü 30 uçuşunu iptal etmek durumunda kaldı. Ülkenin en büyük hava trafik kontrolörleri sendikası SNCTA, enflasyon oranına göre ücretlerin güncellenmesi gibi taleplerle iş bırakma kararı almış durumda. Bu grevin Avrupa genelinde yüz binlerce yolcuyu etkilemesi bekleniyor, sadece Fransa’ya iniş ve kalkış yapan uçuşlar değil, aynı zamanda ülke hava sahasından geçen seferler de aksayabiliyor.

BÜYÜK ETKİ YARATAN GREV

Fransa’daki genel grev, büyük bir kaosa yol açarak, hava trafiğini de olumsuz etkiliyor. SNCTA’nın iş bırakma kararı, birçok seferin iptaline neden olurken, yolcular için büyük bir sıkıntı oluşturuyor. Yüz binlerce yolcunun bu durumdan etkileneceği ve uçuşların aksamalarının önümüzdeki günlerde de devam etmesiyle ilgili endişeler artıyor.