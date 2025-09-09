Fransa’nın Yeni Başbakanı Belli Oldu

MACRON, SEBASTIEN LECORNU’YU YENİ BAŞBAKAN OLARAK ATADI

Elysee Sarayı’ndan gelen bilgilere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, düşen François Bayrou hükümetinin Savunma Bakanı Sebastien Lecornu’yu yeni başbakan olarak atadı. Açıklamada, Macron’un Lecornu’ya, Parlamentoda temsil edilen tüm siyasi güçlerle iletişim kurarak ülke için bir bütçe onayı almalarını ve gelecek döneme dair gerekli anlaşmaları oluşturmasını istediği vurgulandı. Lecornu’nun gerçekleştireceği istişarelerin ardından, yeni hükümet üyelerinin isimlerini Macron’a sunması gerektiği belirtildi. Açıklamada, “Başbakan’ın eylemleri, bağımsızlığımızın ve gücümüzün savunulması, Fransız halkına hizmet edilmesi ve ülkenin birliği için siyasi ve kurumsal istikrarın sağlanması ilkeleri tarafından yönlendirilecektir.” ifadesine de yer verildi.

LECORNU’NUN SIYASI GEÇMİŞİ

Fransa’da düşen Bayrou hükümetinde Savunma Bakanı olarak görev yapmış olan Sebastien Lecornu, 1986 yılında Val-d’Oise vilayetinde dünyaya geldi. Siyasi kariyerine 19 yaşında milletvekili yardımcısı olarak başlayan Lecornu, 27 yaşında Vernon kentinin belediye başkanı seçildi. 2017 yılında Macron’un cumhurbaşkanı olduğu dönemde çeşitli bakanlıklarda görev aldı. Lecornu, 2017’de 31 yaşında Devlet Sekreteri, 2018’de Bölgelerden Sorumlu Bakan, 2020’de Denizaşırı Topraklar Bakanı ve en son 2022’de Savunma Bakanı olarak atandı. Rönesans partisinin üyesi olan Lecornu, Macron’un görev süresi boyunca atanan yedinci başbakan oldu.

BAYROU HÜKÜMETİNİN DÜŞMESİ

Fransa’da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından, 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık sonucu 4 Aralık 2024’te muhalefetin sunduğu gensoru önergesi ile düştü. Bunun üzerine Macron, François Bayrou’yu 13 Aralık 2024 tarihinde başbakan olarak atamıştı. Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülke, yeni bütçe görüşmeleri hükümet ile muhalefet arasındaki ana anlaşmazlık konularından biriydi. Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılması ile 43 milyar avroluk tasarruf sağlamayı teklif etmiş, bu öneri Fransız halkında tepkiye neden olmuştu. François Bayrou hükümeti, güven oylamasında yeterli desteği bulamayarak düşmüş durumda. Oylamada, 194 milletvekili Bayrou hükümetini desteklerken, 364 milletvekili güven oyu vermedi ve 15 milletvekili çekimser kaldı.