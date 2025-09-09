Fransa’nın Yeni Başbakanı Belli Oldu

YENİ BAŞBAKAN ATAMASI

Elysee Sarayı’ndan verilen bilgiler doğrultusunda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Savunma Bakanı olarak görev yapan Sebastien Lecornu’yu yeni başbakan olarak atadı. Açıklamada, Macron’un Lecornu’ya, Parlamentoda temsil edilen tüm siyasi güçlerle bir araya gelerek ülke için bir bütçe kabul ettirme ve gelecek dönem kararlarına yönelik gerekli anlaşmaları oluşturma görevini verdiği belirtildi. Lecornu’nun yürütmesi beklenen istişarelerin ardından yeni hükümetin isimlerini Macron’a iletmesi gerektiği kaydedildi. “Başbakan’ın eylemleri, bağımsızlığımızın ve gücümüzün savunulması, Fransız halkına hizmet edilmesi ve ülkenin birliği için siyasi ve kurumsal istikrarın sağlanması ilkeleri tarafından yönlendirilecektir.” ifadesi de açıklamada yer aldı.

SEBASTIEN LECORNU’NUN SİYASİ HAYATI

Dün düşen François Bayrou hükümetinde Savunma Bakanı olarak görev üstlenen Lecornu, 1986 yılında Val-d’Oise vilayetinde dünyaya geldi. Siyasi kariyerine 19 yaşında milletvekili yardımcısı olarak başladı. 27 yaşında Vernon kentinin belediye başkanı seçilen Lecornu, 2017 yılından itibaren Macron’un cumhurbaşkanlığı döneminde çeşitli bakanlıklarda görev alarak kariyerine devam etti. 2017 yılında Devlet Sekreteri, 2018’de Bölgelerden Sorumlu Bakan, 2020’de Denizaşırı Topraklar Bakanı ve son olarak 2022’de Savunma Bakanı olarak atandı. Rönesans partisine mensup Lecornu, Macron’un başkanlığı süresince atanan 7. başbakan olarak görev yapacak.

HÜKÜMETİN DÜŞMESİ VE TALEPLER

Fransa’da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlık neticesinde 4 Aralık 2024’te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü. Ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, François Bayrou’yu 13 Aralık 2024’te başbakan olarak atamıştı. Ülkede kamu borçları nedeniyle ciddi sorunlar yaşanıyor ve yeni bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet arasındaki en önemli ihtilaflardan biri haline geldi. Bayrou, bazı resmi tatilleri kaldırarak 43 milyar avro tasarruf yapılmasını öngören ve halkın tepkisini çeken 2026 bütçesini görüşmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini açıklamıştı. Ancak François Bayrou hükümeti, dünkü oturumda güvenoyu alamayarak görevine son verdi. Oylamada 194 milletvekili Bayrou hükümetine destek verirken, 364 milletvekili güvensizlik oyu kullandı ve 15 vekil çekimser kaldı.