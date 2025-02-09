Fransa Vatandaşlık Koşulları Gündemde

VATANDAŞLIK HAKKINDA YENİ DÜZENLEMELER

Fransız sömürgesi Mayotte Adası’nda doğan çocuklar için vatandaşlık hakkına erişim şartlarının sıkılaştırılması amacıyla kabul edilen tasarı, Fransa’da Fransız vatandaşlığını alma şartları üzerine tartışmalar başlattı. Adalet Bakanı Gerald Darmanin, tasarının meclisten geçmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, ülkede doğuştan vatandaşlık hakkı konusunda müzakerelerin yapılması gerekliliğini belirtti.

TESADÜFEN FRANSIZ OLMAK MÜMKÜN DEĞİL

Sarthe vilayetine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yerel basına demeç veren Darmanin, “Bence tesadüfen Fransız olamayız, isteğe dayalı Fransız olmalıyız” ifadelerini kullandı. Ayrıca, birçok demokratik ülkede doğuştan vatandaşlık hakkının bulunmadığını vurgulayarak, “Fransa’da doğmak, mutlak Fransız olma hakkını vermiyor” sözlerini dile getirdi. Fransa Başbakanı François Bayrou ise RMC radyosunda konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Darmanin’in doğuştan vatandaşlık için önerdiği müzakerenin kapsamlı olmadığını belirtti ve daha geniş bir tartışma istemiyle konunun ele alınması gerektiğini vurguladı.

MAYOTTE ADASI’NDA DURUM FARKLI

Mevcut düzenlemelere göre, bir yabancı ailenin çocuğu, Fransa ana kara topraklarında dünyaya geldiğinde belirli koşulları yerine getirerek 13 yaşında Fransız vatandaşlığına erişebiliyor. Ancak, bu durum Mayotte Adası’nda farklılık gösteriyor. Mayotte Adası’nda doğan bir bireyin Fransız vatandaşlığı alabilmesi için bir ebeveynin en az 3 ay boyunca ada topraklarında yaşaması şartı bulunuyor. 6 Şubat’ta mecliste oylanan tasarı kapsamında ise Mayotte’da doğan çocukların vatandaşlık hakkı elde edebilmesi için anne ve babalarının adada en az 3 yıl ikamet etmiş olması gerekiyor. Bu tasarının parlamento tarafından onaylanması için, Senato’da da kabul edilmesi şart.