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Fransa’ya Türkiye’ye Satış Tepkisi

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DAHA ÖNCEKİ SÜREÇLERİ VURGULAYAN AÇIKLAMALAR

Dendias, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Büyükelçi Auer’den, Fransa’nın da yer aldığı konsorsiyumun Türkiye’ye Meteor füzeleri satışına ilişkin haberler hakkında resmi bilgi istedim. Kendisine, Yunanistan’ın böyle bir olasılığa şiddetle karşı olduğunu ve böyle bir satışın, Yunanistan ile Fransa arasında bugüne kadarki mükemmel düzeyde olan stratejik ilişkiler ile bağdaşmadığını söyledim” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN ASKERİ GİRİŞİMLERİ

Türkiye’nin Avrupa’dan Eurofighter savaş uçağı alımı için girişimlerde bulunduğu ve bu uçaklarda kullanmak adına Görüş Ötesi Havadan Havaya Füze (BVRAAM) olarak adlandırılan Meteor füzelerini almak istediği öne sürüldü. Meteor füzelerinin, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve İsveç işbirliği ile üretildiği bilinirken, İngiltere’nin müdahalesi sonucunda Fransa’nın itirazını geri çektiğine dair haberler de yayımlandı.

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