Fransız Bankası Sabit Coin Çıkartıyor!

YENİ DİJİTAL PARA BİRİMİ TANITILDI

SocGen’in kripto iştiraki SG-FORGE, yaptığı açıklamada, “USD CoinVertible” isminde yeni bir dijital para birimi çıkaracağını duyurdu. Bu kripto para, Ethereum ve Solana blok zincirlerinde işlem görecek ve temmuz ayından itibaren halka açık olarak işlem yapabilecek. Açıklamada, “USD CoinVertible”nın sınır ötesi para transferleri, döviz işlemleri ve teminat ile nakit yönetimi amacıyla kullanılacağı ve kripto borsalarında alınıp satılabileceği ifade ediliyor.

HENÜZ BENİMSENMEDİ

SG-FORGE, 2023 yılında Euro bazlı bir stablecoin piyasaya sürmüştü. Ancak şirketin web sitesinde belirtilene göre, dolaşımda yalnızca 41,8 milyon Euro (47,62 milyon dolar) mevcut durumda. Bu durum, Euro bazlı stablecoin’in henüz yaygın bir şekilde benimsenmediğini gösteriyor.

TALEP YÜKSEK

SG-FORGE CEO’su Jean-Marc Stenger, düzenlenmiş dolar bazlı bir stablecoin’e yönelik güçlü bir talep olduğunu belirtti. Stenger, “Şu anda bu alanda bankacılıkla ilgili başka bir oyuncu yok. Hem şirketler hem finans kurumları hem de kripto borsaları tarafında aldığımız geri bildirim kesinlikle bu yönde. Kripto ve stablecoin alanında iyi düzenlenmiş, sağlam tekliflere çok ama çok güçlü bir ihtiyaç var” diye ekledi. Ayrıca, şirketin şu anda 15’ten fazla kripto para borsası ve müşteri olarak kabul edilen brokerlere sahip olduğu bilgisini paylaştı.