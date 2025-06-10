Fransız Bankası Sabit Coin Çıkartıyor!

YENİ DİJİTAL PARA BİRİMİ DUYURULDU

SocGen’in kripto iştiraki SG-FORGE, bugün “USD CoinVertible” adıyla yeni bir dijital para birimi çıkaracağını duyurdu. Bu yeni kripto para hem Ethereum hem de Solana blok zincirlerinde işlem görecek ve temmuz ayından itibaren halka açık olarak alınıp satılabilecek. Açıklamada, “USD CoinVertible”ın sınır ötesi para transferi, döviz işlemleri ve teminat ile nakit yönetimi amaçlarıyla kullanılacağı belirtildi.

DAHA ÖNCE İKİNCİ BİR STABLECOİN PİYASAYA SÜRÜLMÜŞTÜ

SG-FORGE, 2023 yılında Euro bazlı bir stablecoin çıkarmıştı; ancak web sitelerine göre bu paranın dolaşımda yalnızca 41,8 milyon Euro (47,62 milyon dolar) olduğu ve hala yaygın olarak benimsenmediği ifade ediliyor. Bu durum, yeni dijital para birimine olan ilginin ve gereksinimin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor.

TALEPLERİ KARŞILAMAYA HAZIRIZ

SG-FORGE CEO’su Jean-Marc Stenger, düzenlenmiş bir dolar bazlı stablecoin için büyük bir talep olduğunu dile getirdi. Stenger, “Şu anda bu alanda bankacılıkla bağlantılı başka bir oyuncu yok. Hem şirketler, hem finans kurumları hem de kripto borsalarından aldığımız geri bildirimler kesinlikle bu yönde.” şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca, şirketin şu anda 15’ten fazla kripto para borsası ve broker ile iş birliği yaptığına dikkat çekti.