Fransız Siyasetçi, ABD’yi Eleştirdi

FRANSIZ SİYASETÇİDEN AMERİKAN TUTUMUNA ELEŞTİRİ

Ukrayna’nın kararlı destekçilerinden biri olan Fransız siyasetçi Raphael Glucksmann, partisinin kongresinde yaptığı konuşmada ABD’nin değerler konusundaki yaklaşımının değiştiğini dile getirerek eleştiride bulundu. AFP’nin haberine göre Glucksmann, “Bize Özgürlük Heykeli’ni geri verin. Zalimlerin yanında yer almayı seçen Amerikalılara, bilimsel özgürlük talep eden araştırmacıları işten çıkaran Amerikalılara şunu söyleyeceğiz: ‘Bize Özgürlük Heykeli’ni geri verin.'” şeklinde ifadelerde bulundu.

HEYKELİN ANLAMINI VURGULADI

Konuşması sırasında öfkesini dile getiren Glucksmann, “Sana hediye olarak verdik ama görünüşe göre sen onu hor görüyorsun. Yani, burada, evde gayet iyi olacak.” diyerek ABD’nin heykelin anlamını küçümsemesine tepki gösterdi. Fransa, 1884 yılında iki ülke arasındaki dostluğu simgelemek amacıyla ABD’ye Özgürlük Heykeli’ni hediye etti. Heykelin inşası 1886’da tamamlandı ve New York’ta yer alan bu eser, o günden bu yana özgürlüğün ve Amerika Birleşik Devletleri’nin sembolü haline geldi.

EN İYİ ARAŞTIRMACILARI KOVMAK İSTİYORSANIZ

Glucksmann, Pazar günü yaptığı açıklamada “Amerikalılara söyleyeceğimiz ikinci şey şu: ‘Eğer en iyi araştırmacılarınızı kovmak istiyorsanız, eğer özgürlükleri ve yenilikçilik anlayışları, şüphe ve araştırmaya olan düşkünlükleri sayesinde ülkenizi dünyanın önde gelen gücü haline getiren tüm insanları kovmak istiyorsanız, o zaman onları memnuniyetle karşılayacağız.'” dedi.

ABD’NİN Ukrayna STRATEJİSİ

Avrupa, Başkan Donald Trump’ı ateşkes müzakerelerinde Ukrayna’ya karşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanında yer almakla eleştiriyor. Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki tartışmaların ardından ABD, Ukrayna’ya geçici olarak askeri yardım ve istihbarat desteğini çekti. Rusya, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından ABD’nin düşmanı olarak görülürken, Ukrayna müttefik olarak kabul ediliyor. ABD’nin Avrupa’daki müttefikleri de Trump’ın Ukrayna ve Rusya’ya yönelik tutumuna dair endişelerini dile getiriyor.