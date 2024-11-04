Fred’in Karadeniz’deki Başarıları Ve Golü

FRED’İN BAŞARILI PERFORMANSI

Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncusu Fred, Trabzonspor karşısında takımının ilk golünü atarak dikkatleri üzerine çekti. Son iki sezonda sarı-lacivertli forma altında kaydettiği 7 golün 6’sını Karadeniz’de buldu. Trabzonspor deplasmanında 42. dakikada En-Neysri’nin asistiyle skoru 1-0 yaparak takımını öne geçiren Fred, ligdeki 4. golünü kaydetmiş oldu.

SAKATLIK DÖNEMİ VE İLK MAÇ PERFORMANSI

Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk iki lig maçında sahada olamayan Fred, bu sezon sarı-lacivertli formayı giymeye Rize deplasmanında başladı. Çaykur Rizespor’a karşı kariyerinde ilk kez hat-trick yaparak başarılı bir performans sergileyen Brezilyalı futbolcu, ligde gol attığı bir sonraki maçını yeniden Karadeniz’de gerçekleştirdi.