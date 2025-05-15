Fren Arızası Nedeniyle Araç Geri Çağırıldı

FORD, ABD’DE GERI ÇAĞIRMA BASLATTI

ABD merkezli otomobil üreticisi Ford, ülkede önemli bir geri çağırma süreci başlattı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonrasında, toplam 273 bin 789 aracın olası fren arızası riski nedeniyle geri çağrıldığı bildirildi. Arızanın ciddi güvenlik risklerine yol açabileceği vurgulandı ve araç sahiplerinden, araçlarını servis noktalarına götürmeleri istendi.

ETKILENEN MODELLER AÇIKLANDI

Bu çağrıdan etkilenen araç modelleri, 2022-2024 yılları arasında üretilmiş Ford Navigator ve Expedition SUV araçları oldu. NHTSA’nın yaptığı açıklamaya göre, geri çağırmanın nedeni, ön fren hatlarının motor hava temizleyici çıkış borusuna temas etmesi ve bu nedenle zarar görme riski oluşturması. Zamanla gerçekleşebilecek temas, fren hidroliği sızdırmasına yol açarak araçlardaki fren performansını düşürebiliyor ve ciddi güvenlik riskleri yaratabiliyor. Ford, geri çağırmadan etkilenen araç sahiplerine 26 Mayıs 2025 tarihine kadar resmi bilgilendirme mektupları gönderecek. Araç sahipleri, mektup ulaşmadan da yetkili Ford bayilerine giderek kontrol sürecini başlatabiliyor.