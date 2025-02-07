Fren Yerine Gazla Bahçeye Daldı

KAZA GÜNDEME GELDİ

Kaza, önceki gün Çukurçayır Mahallesi’nde gerçekleşti. T.Ş., 34 MAS 737 plakalı otomobilini park etmeye çalıştığı sırada iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Aniden hareket eden otomobil, yamaçtaki demir korkuluklara çarparak yaklaşık 30 metre yükseklikten sitenin bahçesine düştü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaralanan sürücü T.Ş. ve oğlu M.Ş.’yi aracından çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

Otomobilin bahçeye düştüğü anlar, sitenin güvenlik kameralarının görüntülerine yansıdı. Bu görüntüler, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.