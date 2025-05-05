Frenleri Boşalan Servis İş Yerine Girdi

KAZA ANINI GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

Karabük’ün Safranbolu ilçesi Esentepe Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Sadettin O. (65) yönetimindeki öğrenci servisi, seyir halindeyken frenlerinin tutmaması nedeniyle kaldırıma çarparak bir iş yerine daldı. Neyse ki olay sırasında servis aracında hiç öğrenci bulunmaması, potansiyel bir can kaybını önlemiş oldu. Ancak iş yerinde bulunan Hüseyin Gürbüztürk, bu kazadan kıl payı kurtuldu.

SÜRÜCÜ DURUMU AÇIKLIYOR

Servis sürücüsü Sabahattin O., iş yeri sahibinin kızına yaşananları anlatırken, “Süratim yoktu, 3’üncü vitesle geliyordum. Frenlerim bir anda boşaldı. Yoksa kurtarmak için çok çabaladım” diye belirtti. Kazanın ardından Hüseyin Gürbüztürk, dükkanda meydana gelen hasarın 350-400 bin lira civarında olduğunu vurguladı ve “İş yerinin açılışı bugün yapılacaktı” ifadelerini kullandı. Olayla ilgili polis ekipleri de inceleme başlattı.