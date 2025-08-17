Frenleri Boşalan TIR 8 Km Gitti

Olayın Gelişimi

Azerbaycan uyruklu Jamaladdin Mamadov, Kocaeli’den aldığı kimyasal madde ve boyayı Azerbaycan’a taşımak amacıyla yola çıktı. Ancak, Samsun-Ankara karayolunda TIR’ın dorsesi aniden yanmaya başladı. Aracın fren sistemi arızalandığı için sürücü, yanan TIR ile 8 kilometre boyunca yola devam etmek zorunda kaldı. TIR’daki kimyasal madde ve boyalar, geçtiği yol boyunca dökülerek yanmaya devam etti.

Kaza ve Yaralanmalar

Yolda ilerleyen TIR, aynı yönde seyreden Çetin Yıldırım yönetimindeki otomobil ile Bora Ulu idaresindeki kamyonete çarptı. TIR’ın dorsesindeki yanıcı boyalar, kamyonetin de alev almasına sebep oldu. Kaza sonucu yaralanan otomobil sürücüsü Çetin Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Alevlerin Yayılması ve Müdahale

TIR, bariyerlere çarpıp dururken, sürücü kendi çabasıyla kurtuldu. Yangın, yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı ve alevler büyüdü. Olay yerine gelen ekipler, araçlardaki ve ağaçlık alandaki yangını söndürme çalışmalarını başarıyla tamamladı. Samsun-Ankara kara yolunda yaklaşık 2 saat süren duraksamanın ardından, ekiplerin başarılı çalışmalarıyla ulaşım kontrollü bir şekilde yeniden açılmaya başladı. Yolda yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.