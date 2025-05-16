Frontera, Türkiye’de 1.345.000 TL’den

FRONTERA HAYALLERİ GERÇEK YAPIYOR!

İstanbul’da dünya prömiyeri yapılan bu yeni kompakt SUV, elektrikli versiyonu ile 1.345.000 TL’lik fiyatıyla bütçeleri rahatlatıyor. Hibrit seçeneği ise 1.680.000 TL’den başlıyor. Opel CEO’su Florian Huettl, “Ulaşılabilir mobilite sunuyoruz” diyerek Frontera’nın şık tasarımı, çevreci motorları ve geniş iç hacmi ile B-SUV segmentinde devrim yarattığını vurguluyor.

TAHVİI TASARIMIYLA GÖZ DİKİYOR

Yeni Frontera, Opel’in ikonik “Şimşek” logosunu taşıyan ilk model olma özelliği taşıyor. Opel Vizor ön paneli, keskin Eco LED farlar ve belirgin çamurluklarla yolda adeta bir dans yapıyor. C sütunundaki dikkat çekici detaylar, SUV’ye hem sağlam hem de modern bir görünüm kazandırıyor. 4.38 metre uzunluğu ile şehirde çevik bir performans sergilerken, geniş iç hacmiyle de aileleri mutlu ediyor. Giriş seviyesinde 16 inç çelik jantlar bulunurken, GS donanımda ise 17 inç elmas kesim jantlar parlıyor. Krom yerine çevreci malzemelerin kullanıldığı Frontera, hem şık hem de sürdürülebilir bir alternatif sunuyor.

KONFORUN YENİ ADI: İÇ MEKÂN

Frontera’nın kokpitine girdiğinizde, “Burası bir SUV’den fazlası!” diyeceksiniz. İki adet 10 inçlik dijital ekran, navigasyon ve geri görüş kamerası ile sürüşü adeta çocuk oyuncağı haline getiriyor. Pure Panel kokpit, modern ve sezgisel bir tasarıma sahip; ayrıca telefonunuzu kablosuz şarj ederken USB-C portları ile tüm cihazlarınızı hazır tutuyor.