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FROTO Sermaye Artırımı İzin Başvurusu

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FORD OTOMOTİV SERMAYESİNİ ARTIRIYOR

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) önemli bir bildirimde bulundu. Şirket, iç kaynaklardan elde edeceği finansmanla sermayesini 3.509.100.000 TL’ye artıracak. Bu sermaye artışı kapsamında ihraç edilecek olan 3.158.190.000 TL değerindeki paylar için İhraç Belgesinin onaylanması amaçlanıyor.

SERMAYE PİYASASI KURULU’NA BAŞVURU

Ford Otomotiv, Esas Sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi için gerekli izin başvurusunu bugün Sermaye Piyasası Kurulu’na yapmış durumda. Bu adım, şirketin sermaye yapısını güçlendirme ve finansal durumu iyileştirme amacı taşımaktadır. Kaynak: KAP

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