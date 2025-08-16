Futbolda Irkçı Saldırıya Tepki Var

ANTİK IRKÇILIĞA KARŞI DURUŞ

İngiltere Premier Ligi sezonunun açılış maçında Liverpool ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Bu maçta konuk ekibin 25 yaşındaki Ganalı oyuncusu Antoine Semenyo, bir Liverpool taraftarının ırkçı söylemlerine maruz kaldı. Tercih edilen taraftarın sözleri, maçın 29. dakikasında Semenyo’ya yönlendirildi ve bu durum üzerine hakem Anthony Taylor, karşılaşmayı bir süre durdurma kararı aldı.

SORUŞTURMA SÜRECİ BAŞLATILDI

Merseyside polisinin açıklamasına göre, futbolcuya yönelik ırkçı sözler sarf eden 47 yaşındaki şahıs, Anfield Stadyumu’ndan çıkarıldı ve hakkında gerekli soruşturma başlatıldı.

Semenyo, Amerika merkezli bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda kendisine destek verenlere teşekkür ederek, “Anfield’daki dün gece, bir kişinin sözleri yüzünden değil, tüm futbol ailesi bir arada durduğu için sonsuza dek aklımda kalacak. O an beni destekleyen takım arkadaşlarıma, gerçek karakterlerini gösteren Liverpool oyuncularına ve profesyonelce davranan Premier Lig yetkililerine teşekkür ederim.” şeklinde ifadeler kullandı.

Liverpool’un 4-2 galip geldiği bu maçta, Semenyo iki gol atarak takıma katkı sağladı. Ganalı oyuncu, “Futbol, en önemli anlarda en iyi yönünü gösterdi. O iki golü atmak, sahada gerçekten önemli olan tek dili konuşmak gibiydi. İşte bu yüzden oynuyorum – böyle anlar için, takım arkadaşlarım için, bu güzel oyunun ne olabileceğine inanan herkes için. Futbol dünyasının dört bir yanından gelen yoğun destek mesajları, bu sporu neden sevdiğimi hatırlatıyor. Birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.” dedi. Premier Lig ve Liverpool, yaptıkları açıklamalarla Semenyo’nun yanında olduklarını ve yaşanan olayı kınadıklarını belirtti.