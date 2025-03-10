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Futbolun Katili Hakemler Hakkında Tepkiler

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SÜPER LİG’DE MAÇIN SONUNA GELDİK

Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Dolmabahçe’de gerçekleştirilen bu müsabakanın ikinci yarısında Beşiktaş taraftarları protesto eyleminde bulundu.

TARAFTARDAN HAKEM TEPKİSİ

Gaziantep FK’nın oyuncusu Ogün Özçiçek’in ikinci sarı kartla oyundan atılmasını bekleyen Beşiktaşlı taraftarlar, kırmızı kart çıkmadığı için hakem Zorbay Küçük’e sert tepki gösterdi. Ardından Ciro Immobile’nin Bruno Viana’nın müdahalesiyle yerde kalması sonrası Beşiktaş penaltı bekledi, ancak Zorbay Küçük oyunu devam ettirdi.

Zorbay Küçük’e yönelik tepkilerini sürdüren Beşiktaş taraftarları, “Derbide Türk hakem istemiyoruz!” ve “Futbolun katili Türk hakemleri” şeklinde tezahürat yaparak Türkiye Futbol Federasyonu’na mesaj göndermiş oldu.

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